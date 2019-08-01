組黨遭洩密？ 內政部：公開事項 11:412019/08/01 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲組台灣民眾黨遭內政部流出消息， 柯P諷政府紀律太爛，但內政部今天澄清相關訊息屬公開事項，外界勿隨意揣測。 內政部上午說明，政黨召開成立大會，係屬公開事項，會議通知也非機密公文，媒體關心而得知訊息，自屬必然，外界請勿隨意揣測。 ＃2020總統大選＃柯文哲＃台灣民眾黨 (中時 ) #內政部 #台灣 #民眾黨 #柯文哲 #關心 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲組台灣民眾黨 北市府態度曖昧：明天回應 19:352019/07/31 政治 柯文哲組黨 拚10席區域與不分區立委 21:232019/07/31 政治 短評》三咖督局面 蔡英文就算連任也是少數總統 21:322019/07/31 政治 韓國瑜鐵口直斷 年初就預言柯一定參選 22:012019/07/31 政治 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 柯P將組黨 網友酸：親民黨如今都快成浮雲了 23:272019/07/31 政治 柯組黨已擬好2套劇本 郭台銘參戰、自己當主席 23:222019/07/31 政治 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 柯文哲組黨 幕僚：原子彈研發有成 02:002019/08/01 政治 內政部：政黨成立需完成五大流程 11:232019/08/01 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 柯P組台灣民眾黨 王世堅昔日神預言網讚爆！ - 政治 時代力量立委林昶佐退黨 改以無黨籍參選 - 政治 柯P組黨 網：國民黨立委80席穩了！ - 政治 柯組黨 韓：要告訴人民追求的理想方向 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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