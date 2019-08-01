台北市長柯文哲組台灣民眾黨遭內政部流出消息， 柯P諷政府紀律太爛，但內政部今天澄清相關訊息屬公開事項，外界勿隨意揣測。

內政部上午說明，政黨召開成立大會，係屬公開事項，會議通知也非機密公文，媒體關心而得知訊息，自屬必然，外界請勿隨意揣測。

＃2020總統大選＃柯文哲＃台灣民眾黨

(中時 )