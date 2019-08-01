南榮科大無法在7月31日前籌足營運資金，教育部今天已發文給學校，勒令從108學年第2學期（109年2月1日）起停辦，並建議不要改辦或復辦，而是直接清算校產（約10億元），以償還積欠教師的薪資，剩餘財產則歸台南市政府。

南榮科大是繼高鳳、永達、高美及亞太後，第5所停辦的私立大專院校，同時也是繼亞太後，教育部第二所被勒令停辦及建議直接清算校產的學校。

南榮科大從5月起發生教職員欠薪情事，截至年7月，共欠薪2200萬元。教育部之前要求南榮科大必須在7月31日前籌措1億元營運資金，但學校並未做到，未來已無資金可繼續辦學，因此教育部勒令停辦。

教育部技職司專門委員柯今尉說，南榮科大尚有690名學生、55名教師及43名職員，將督促學校依法協助教職員辦理退休或資遣事宜，以保障教職員法定權益；另要求學校維護在學學生受教權益，對有轉學意願者，協助輔導轉學；必要時，得由教育部協助分發至其他私立學校。

柯今尉表示，教育部將在8月17日到南榮科大辦理學生安置說明會，協助學生轉學到遠東、崑山、吳鳳及嘉南藥理科大等學校，有關學生因安置而衍生之補救教學、交通費、住宿費等費用，將由「大專校院轉型及退場基金」補助相關學校，不致使學生產生額外負擔。

柯今尉說，學校停辦後，就積欠教職員薪資、資遣費等項目，擬具借款計畫向「大專校院轉型及退場基金」基金申請融資。

依「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」規定，私立學校停辦後可在3年內改辦或復辦，若期限內轉型不成，教育部才會命學校法人解散。

不過柯今尉說，永達停辦後，因為沒有資金轉型為社福或文教機構，導致董事會一直在空轉、虛耗，進一步造成校產浪費。南榮現在狀況類似，既然沒有營運資金了，就不用浪費時間去轉型，建議直接將校產清算，以解決所有問題。

(中時 )