來日本不只有逛街、拜神社、賞風景，其實深度的文化體驗、美食也很有趣！日本也有多元的活動體驗能讓旅客更了解日本的文化、生活習慣、甚至當地歷史。當中包括深入了解當地社區、觀光遊覽、學習傳統藝術文化等，讓旅客可以用不同角度加深認識日本。包括東京單車之旅、京都武士體驗、探索貧民區及流氓區！原來深入一個城市，你們看得更遠也更廣！

2019年「旅行者之選」日本十大最佳活動體驗：

東京單車之旅，用不同的視角體驗旅行的樂趣。（圖取自TripAdvisor官網）

1. 東京六本木 – 小組東京單車之旅

旅程中有專業的單車指南，約東京 (32公里)的區域範圍，更有導遊帶領旅客穿插繁忙的都市及寧靜的街區窄巷。預約體驗包括單車及安全帽租借服務，方便及確保旅客的安全。

若已是多次到訪過日本，建議可選擇遊覽體驗一些東京鮮為人知的私房景點。（圖取自TripAdvisor官網）

2. 東京 – 東京一日遊之私人體驗團

旅客可以選個半日或一日時間去體驗東京。若已是第三或第四次到訪日本，建議可選擇遊覽一些東京鮮為人知的私房景點。由專業導遊帶領，幫旅客化身成為當地人。

參加京都武士體驗便能滿足旅客的求知慾與好奇心。（圖取自TripAdvisor官網）

3. 京都 – 京都武士體驗

若想了解日本武士道，參加這個京都武士體驗便能滿足旅客的求知慾與好奇心。兩小時的武士體驗包括於武士府學習戰士之路、練習劍術基礎知識、嘗試穿著傳統的和服、使用真正的武士刀，以及利用頌鉢去練習禪修。

4. 東京 – 東京淺草人力車之旅

登上傳統的日本人力車，欣賞東京淺草區令人難忘的景色。知識豐富的導遊帶領旅客前往東京的許多具標誌性的景點、地區、寺廟和神社等，以及分享箇中的歷史。旅客在美麗清幽的花園及繁華商業街巷間遊走，以不一樣的方式遊覽東京。

5. 大阪 – 街頭大阪GoKart之旅

穿上有趣服飾，化身成為卡通人物，在大阪路上駕駛卡丁車。沿途遊覽大阪最受歡迎的觀光景點，包括通天閣、北新地、難波及道頓堀等。GoKart之旅包括卡丁車租借、服飾租借和保險，另接受團體報名。

6. 長野 – 雪猴，善光寺和長野清酒全日遊

旅程包括遊覽日本最古老及最重要的佛教寺廟之一的善光寺，感受寺內的寧靜和觀賞歷史悠久的佛像。接著，在午餐時段品嚐當地的清酒及傳統美食。最後，沿著美麗的森林步道前往世界著名的地獄谷雪猴公園，一睹溫泉浴猴的可樣模樣。

7. 京都伏見 – 3小時京都內幕清酒體驗

於3小時內參觀月桂冠大倉紀念館，了解清酒的製程及其生產歷史。同時可品嚐多款清酒，包括僅於日本限定販售的一款。另外，導遊會帶領旅客品嚐日本輕食，並挑選特定的清酒搭配，讓你的品酒體驗更愉悅。

8. 岐阜高山市 - 飛驒農村電動單車一日遊

電動單車之旅由友善及知識豐富的導遊帶領，除了騎著電動單車穿越風景如畫的地方外，更會分享當地的歷史、文化和生活方式等故事。旅程更包括午餐，品嚐採用當地食材烹製的特色美食，體驗正宗的日本鄉村生活。

9. 京都 – Wakwak-kan茶師分享日本茶道體驗

旅客將前往傳統的京都私人住宅觀賞茶師的示範，同時亦能學習茶道的各項知識，包括正確的姿勢和如何使用抹茶粉等。最後，茶師會提供甜點與茶一起享用，旅客亦可預訂和服，穿上傳統服飾，感受日本的傳統文化。

10. 大阪 – Deep Backstreet 大阪之旅

帶旅客探索大阪繁華背後的另外一面，包括貧民區、復古區、流氓區、紅燈區及非法賭場等。這個徒步遊覽團不單在夜間向旅客展示另一個大阪，也可參觀一些歷史悠久的建築，還有一些倒塌、廢棄的地區，以及可選擇去當地傳統家庭餐館品嚐最接地氣的當地美食。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)