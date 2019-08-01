原住民族在1994年獲得正名，至今已是25年，總統蔡英文今天參與「原住民族正名25週年紀念論壇」，她致詞時表示，1994年8月1日原住民的稱呼受到政府承認，是原住民族權利進展的第一個關鍵點；第二個關鍵點則是2015年「原住民族基本法」的立法；期許在3年前她的道歉及反省，成為原住民族權利發展的第三個關鍵點。

原住民族正名25週年紀念論壇邀請原運先進、總統府原轉會委員、原推會委員、中央相關部會代表、原住民族地區地方政府及鄉鎮市區首長等參與。

帶領原住民正名運動的牧師拉娃告‧拉歌拉格表示，在大家不退縮的意志下，用十年的抗爭把山胞正名為原住民，在1994年以驚險一票過關，讓所有的國人有被平等的對待，也感謝前總統李登輝率先以「原住民」稱呼。

監察院副院長孫大川說，正名運動是一把鑰匙，打開原民會的成立等，而目前原住民要爭取包括自治權與傳統領域等，需要大家共同努力。時任國大代表、現任總統府秘書長陳菊強調，「我是原住民」，在10年的奮鬥後推動原住民正名入憲，民進黨從在野黨變執政黨，從街口走向廟堂，但是否應該該做的更多？ 該做的還是要做，這是邁向和平的必經道路。

總統蔡英文致詞時說，自從擔任總統後，推動如原住民族語言發展法，讓各族族語成為國家語言，政府已經聘請上百位全職的族語推廣員，加上族語教師，要讓族語成為生活的語言；原住民族教育法大幅修正，讓原住民放的歷史與文化觀點，成為台灣社會共同的記憶；也修正山坡地保育利用條例，取消登記保留地所有權的5年等期；林務局近期也開放狩獵、採等等部落自主管理自然資源的試辦計畫。

另會前媒體詢問對台北市長柯文哲擬組黨一事，蔡英文則雙手一攤，並未表示任何意見隨即進入會場。

蔡英文期許政府的道歉 成原住民權利發展關鍵時間點

(中時 )