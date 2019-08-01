9旬蔡姓老翁跌倒呆坐路邊，永和警分局警員協助返家。（葉書宏翻攝）

9旬蔡姓老翁日前跌坐在新北市永和區永元路18巷40弄口，永和警分局得和派出所警員郭仲軒、劉哲源、許智彥獲報前往處理，老翁因年邁體力不支跌倒，又忘記自己的姓名及回家的方式，警方連忙將他帶回派出所休息。

員警先將老翁載返回派出所安置，再提供餐點給老翁果腹，利用M-POLICE人臉辨識系統查出9旬老翁住家地址，發現蔡翁就住在800公尺遠的永和區民族街，遂駕駛巡邏車協助蔡翁安全返家，家屬表示蔡翁有時外出散步就會忘記回家路，對員警的熱心服務感激不已。

(中時 )