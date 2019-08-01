9旬翁跌倒呆坐路邊 永和警助返家 11:362019/08/01 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 9旬蔡姓老翁跌倒呆坐路邊，永和警分局警員協助返家。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9旬蔡姓老翁跌倒呆坐路邊，永和警分局警員協助返家。（葉書宏翻攝） 9旬蔡姓老翁日前跌坐在新北市永和區永元路18巷40弄口，永和警分局得和派出所警員郭仲軒、劉哲源、許智彥獲報前往處理，老翁因年邁體力不支跌倒，又忘記自己的姓名及回家的方式，警方連忙將他帶回派出所休息。 員警先將老翁載返回派出所安置，再提供餐點給老翁果腹，利用M-POLICE人臉辨識系統查出9旬老翁住家地址，發現蔡翁就住在800公尺遠的永和區民族街，遂駕駛巡邏車協助蔡翁安全返家，家屬表示蔡翁有時外出散步就會忘記回家路，對員警的熱心服務感激不已。 (中時 ) #老翁 #永和 #蔡翁 #派出所 #員警 也許您會感興趣 推薦閱讀 後龍住宅火警 老翁受困輕微嗆傷 09:522019/07/29 社會 波麗士笑容澆熄怒火 女PO文：求認識 12:432019/07/29 社會 台中警追到超正櫻花妹 物歸原主 20:002019/07/29 社會 切入車道撞飛10米 重機老翁不治 04:102019/07/30 社會新聞 日客搭公車遺落手機 民眾送至派出所 04:102019/07/30 地方新聞 怕兒子沒吃飯 文山失智翁頂高溫出門尋子 10:282019/07/30 社會 文二警分局興隆所員警協助失智老翁尋子 17:592019/07/30 社會 新北市永和區民樂里長 虛設「幽靈人口」遭判當選無效 16:232019/07/31 社會 女因病所苦橋邊徘徊 警溫情喊話救回 17:302019/07/31 社會 色阿公二度性侵孫女 只為喚醒性慾 20:492019/07/31 時事 社會熱門新聞 獨》我貨輪疑擦撞陸未曝光最新型登陸艦 - 社會 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 空姐在機艙做這事 乘客看傻眼了 - 社會 大逆轉！黃國昌的「私菸」爆料者 竟是調查局組長 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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