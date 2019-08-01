香港男團「BOYZ」成員張致恒(Steven)，日前突然曬出一家三口同框照，宣布閃婚並且當爸，婚訊讓外界震驚不已，然最傻眼的莫過於他交往5年的明星女友梁皓恩，因為張致恒的新娘不是她，而是粉絲雯雯，梁皓恩因此崩潰公開痛罵，之後扯出劈5女的荒淫情事，他因此受封「世紀渣男」，如今又有舊愛出面，坦言當年跟張致恒交往時，也懷疑過他用情不專。

張致恒閃婚當爸，對象卻不是公開交往的星女友梁皓恩，慘遭女方公開po文痛罵，後又有多名受害者出面爆料男方多劈，張致恒感情爛帳帶壞事業，原定紅館演唱會也取消，還被後援會切割，演藝路全毀，然事情還沒結束，近來舊愛黃榕出席活動，被問到跟張致恒的往日情，她表示10年前剛入行時，確實跟他交往過，不過交往僅半年就分手，當時也有察覺異狀。

黃榕爆料，當年跟張致恒交往時，就曾懷疑他偷吃，也有收到朋友的告狀跟警告，但苦無證據，而分手後張致恒完全失聯，猶如人間蒸發，她更透露當年男方事業剛起步，經濟狀況不佳，雖沒開口借錢，但很會花言巧語哄女生，例如甜喊「老婆」或寫情書，女生都因此感動，而如今張致恒被爆出劈腿5女，黃榕坦言驚訝，只盼他能好好照顧妻小，勸他回頭是岸，「以後收心養性比較好」。

(中時電子報)