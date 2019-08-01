台北市長柯文哲證實籌組「台灣民眾黨」，被外界解讀為積極進軍2020的起手式。對此，作家陳芳明認為，柯文哲使用蔣渭水用過的「台灣民眾黨」，「這是點子，卻不是支點」。他也分析，也許柯在創造天下大亂的局面，才有可能創造形勢。
柯陣營幕僚昨天證實，柯將成立「台灣民眾黨」，且創黨大會就訂在他與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日當天，也就是8月6日。
對此，陳芳明在臉書指出，知道柯文哲要組黨的消息，他發現這個世界不能用常態來思考，而是要不斷變換角度，才有可能理解。
他也聯想到阿基米德曾說「給我一個支點，我就可以舉起整個地球」，陳認為柯文哲正在尋找那個支點，結果卻還是從組黨開始，而且還使用蔣渭水用過的「台灣民眾黨」，這是點子，卻不是支點。柯文哲適合過團體生活嗎？他受得了一個黨來束縛自己嗎？陳芳明分析，柯或許在創造天下大亂的局面，才有可能創造形勢。
文章來源：Fang-Ming Chen臉書
(中時電子報)
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