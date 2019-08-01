新北市板橋區大東街某老舊公寓昨凌晨0時許發生火警，9輛機車遭燒毀，警方循線逮捕57歲李姓男子涉嫌縱火。（葉書宏翻攝）

新北市板橋區大東街某老舊公寓一樓昨凌晨0時許傳出火警，警消獲報疏散14名住戶，在10分鐘內撲滅火勢，但火警燒毀9輛機車，警方昨下午循線逮捕留美博士、57歲李姓男子，查獲疑似縱火用的瓦斯噴燈，訊後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

該棟公寓為4層樓建築、5樓為頂樓加蓋。警消表示，火勢從一樓往上延燒，抵達火場時，緊急破壞鐵門疏散各樓層住戶共14人，火勢在10分鐘內撲滅。一樓燃燒最為嚴重，共燒毀9輛機車、燃燒面積約15平方公尺，大樓牆面則被濃煙燻黑。

警消勘查火場時懷疑是人為縱火，起火處為一樓停放機車處，調閱監視器後鎖定附近住戶李姓男子涉有重嫌。

據悉，李男擁有美國紐約州立大學博士學歷，曾在全台多間科技大學擔任講師，8年前因與鄰居不睦，曾在同一路段持自製的汽油彈縱火，當時還因此燒傷自己，鬧上媒體版面，警方當時搜出逾20瓶汽油彈、19瓶半成品及引線等器材，數量相當龐大，是鄰居眼中的「頭痛人物」。。

警方昨下午循線逮捕李姓男子，在住處內查獲疑似縱火用的瓦斯噴燈。李男偵訊時情緒相當不穩定，認為其他住戶對他相當不友善，初步調查，疑因與鄰居相處不睦，才會再度縱火洩憤。警訊後依公共危險罪嫌將李男移送地檢署偵辦。

鄰居表示，當時大火從一樓停放機車處開始延燒，看到大量火光、濃煙，嚇得通報119。鄰居也透露，李男與鄰居相處不太好，曾多次反鎖公寓一樓大門，造成鄰居們進出困擾，附近都是出租套房，真的很擔心李男還會再度縱火。

(中時 )