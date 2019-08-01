◎組黨理念 柯文哲：以民眾為本

台北市長柯文哲今早10點開記者會說明成立「台灣民眾黨」的理念。

柯表示，他的台灣價值就是，清廉、勤政愛民，以民眾為本，台灣就是我們，我們就是民眾，希望台灣在藍綠有另外一個選擇，清廉、行政、愛民，是我們的原則。希望台灣因為有我們，可以變得更好。他表示，台灣民眾黨在1920年代就有，蔣渭水90年前沒有完成的新台灣文化運動，蔣渭水台灣民眾黨有他的歷史意義，也有他新時代的意義。

◎我貨輪與陸軍艦擦撞 海巡隊調查中

海巡署金馬澎分署於7月31日20時40分接獲民眾118報案，我國籍散裝貨輪「友泰一號」於料羅南南東方19.5浬處疑似與陸方軍艦發生擦撞，船隻受損、無人員受傷。經海巡署派往處理，友泰一號在深夜抵達料羅灣港，詳細原因由金門海巡隊調查。

◎反擊陸禁散客 交部補助挨轟撒錢

交通部長林佳龍昨日宣布，今年第四季將投入36億元，推出「國旅秋冬遊獎勵方案」，方案納入團體、自由行旅客，與觀光旅遊業也會有入園優惠。去年暖冬遊經費9500萬、擴大暖冬13億元、春遊8億元，比較下來本次可說是砸下重本。對此，有業者痛批，政府不願處理非法業者猖獗問題，卻亂花納稅人的錢灑錢補助，也只是把錢從左口袋移到右口袋罷了。

◎農曆七月普渡 這些東西不能少

農曆七月普渡除了準備旺旺仙貝等餅乾、飲料，家戶總會放上毛巾和一盆水，此外，不少講禮數的廟寺、人家，也還有鏡子、梳子、薑、鹽、五穀、空心菜等，究竟這代表什麼意思？

(中時電子報)