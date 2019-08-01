75歲富子阿嬤因平時會游泳，仍十分有力氣，帶領特別穿戴特殊老化眼鏡的嘉義縣長翁章梁，仔細排列飲料貨架。（張毓翎攝）

77歲富美阿嬤特地擦上口紅，親切地幫嘉義縣長翁章梁夾茶葉蛋。（張毓翎攝）

77歲富美阿嬤（左）75歲富子阿嬤（右）。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁歡迎民眾每周四下午2點到3點到水上北雄門市給予長輩們打氣加油。（張毓翎攝）

全台最高齡 101歲實習生幫你泡咖啡

天主教中華聖母基金會與統一超商7-ELEVEN合作的嘉義縣第1間「幾點了咖啡館」於在水上鄉北雄門市正式開張！由平均86歲失智長輩領軍，其中還有位101歲全台最高齡的實習生，打扮自己最美的一面，迎接客人。嘉義縣長翁章梁今日前往購物為3位高齡實習生加油鼓勵。

統一超商2年前在嘉義市門市成立「幾點了咖啡館」，服務後有9成實習長輩情緒更活潑、樂觀；6成無明顯失智退化，成果獲得廣大回響，今年陸續在全台各地拓點，安排失智長者每周1次擔任超商店員，透過1小時超商門市服務體驗，包括煮咖啡、排列貨架等，提供長輩社會參與機會，也能學習新事物。

北雄門市是嘉義縣「幾點了咖啡館」第1站，失智長輩有1個月的密集訓練，1日開張，翁章梁、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠、水上鄉長劉敬祥等人一同到場為她們鼓勵加油。

全台最高齡實習生的101歲梅珠阿嬤，熟練地為翁章梁結帳和操作機台泡咖啡；75歲富子阿嬤因平時會游泳，仍十分有力氣，帶領特別穿戴特殊老化眼鏡的翁章梁，仔細排列飲料貨架；77歲富美阿嬤特地擦上口紅，親切地幫翁章梁夾茶葉蛋，她們矯健的身手，讓現場顧客大為驚嘆！

梅珠阿嬤以前經營一間小店鋪賣米等生活用品，年紀漸長，體力就不如以往，還得坐輪椅輔助，不過透過社工和照服員照護下，體力慢慢恢復，現在實習後，變得更健談，宛如回復以前老闆娘的架式。

富子阿嬤的媳婦朱小姐表示，婆婆以往只在日間照顧中心活動，參加幾點了咖啡館後，可以讓她出來走走，到一個友善的環境，與大眾互動。

翁章梁說，透過穿戴老化眼鏡、手套，深刻體會到老人家的不方便，也很榮幸喝到梅珠阿嬤沖泡的咖啡，歡迎民眾每周四下午2點到3點到水上北雄門市給予長輩們打氣加油。

(中時 )