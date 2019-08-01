台北市長柯文哲組黨被外界解讀為參選總統起手式，昨天下午低調回國的鴻海前董事長郭台銘未來動向受關注，對於郭有無可能脫黨參選，永齡基金會執行長劉宥彤矢口否認，強調只是臆測，透露昨晚北市府顧問蔡壁如致電給她，告知柯組黨一事。至於郭參選協助第三勢力，劉說，目前沒有此打算。

台北市長柯文哲將組台灣民眾黨，並在8月6日舉行黨員大會，有一說是柯自己出來選，也有一說是柯為郭搭建舞台，推郭參選總統。被問到此時，永齡基金會執行長劉宥彤上午被問到此時，疑惑問「組黨？我們沒有組黨」，郭柯合作只是大家預期，目前還沒有這樣的事情，郭董昨天剛回來，與幕僚聊了20分鐘，談國外所見所聞，並沒有提到柯組黨。

媒體詢問，因此有可能郭台銘參選總統，柯從中協助，劉宥彤說，這部分需要問柯市長，並沒有進一步決定，目前還是臆測範圍。媒體追問，郭台銘有無可能脫黨參選，輔助第三勢力？劉說，目前沒有這個打算。

傳出郭柯將於8月中見面，柯文哲已發出見面邀請了嗎？劉宥彤說，目前沒有，昨晚北市府顧問蔡璧如在很晚時間有來電，告知柯文哲要組黨，大概只有這樣交流。至於若決定參選，郭首先要交代海外資金財產，劉表示，沒有進一步參選打算，目前為止都沒有任何這方面動作，因此不需要特別交代海外資金，若未來有任何期待，所有事情都會依法辦理。

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(中時 )