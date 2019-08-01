昨日三方交易的主角包爾(Trevor Bauer)，被發現在轉隊後仍出現在前東家印地安人的觀眾席，為自己的前隊友們加油，捕捉到的球迷將照片上傳到Instagram後，引起不少迴響，讓許多球迷認為這一幕珍貴且令人鼻酸。

昨日最大交易案莫過於印地安人、紅人、教士展開三方合約，其中印隊王牌投手包爾(Trevor Bauer)與紅人強打普伊(Yasiel Puig)互換東家。3天前包爾剛因為先發失分太多，暴怒將球扔往中外野引發譁然，昨日竟成為三方交易的主角之一，接著就在今日印隊出戰太空人的比賽，站在人群中為成為過去式的前隊友們加油。

Instagram帳號@gvartwork上傳一張包爾站在觀眾席的照片，寫下，「他雖然很瘋狂但我愛他！還有誰能做到？包爾在今晚只是印隊的普通粉絲，我會想念他的。」短短一小時吸引7000人按讚，同時被大聯盟官網轉載，許多感到不捨的球迷紛紛留言，「他仍站在那裡，支持他的夥伴們…」、「這讓我感到心疼。」、「我喜歡這傢伙，雖然他真的很古怪，但這照片讓我悶悶不樂。」、「他是兼具有趣和奇怪的人，我喜歡。」

(中時電子報)