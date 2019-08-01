新北市警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明率警友站成員前往新北市三芝鄉沿岸進行淨灘活動。（葉書宏翻攝）

新北市警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明率警友站成員前往新北市三芝鄉沿岸進行淨灘活動。（葉書宏翻攝）

台灣海岸線的髒亂一直是環境保育急待解決的問題之一，環境的髒亂不僅有礙觀瞻，甚至造成了生態上的衝擊。新北市警察之友會永和辦事處永和警友站長游景明率警友站成員前往新北市三芝鄉沿岸進行淨灘活動。

游景明表示，自身於國外投資設廠，因公務常常往返國內外，走遍大江南北，對於所到之美麗的海岸線及風景區盡是堆滿垃圾，內心非常感慨，想為這塊土地有所貢獻。故而耗時籌備「愛地球淨灘暨聯誼活動」，率領永和警友站顧問團隊、幹事、組長及會員同仁，一同前往新北市三芝鄉沿岸進行淨灘活動。

游景明提到，一個上午就清出數十袋垃圾，其中大多是民眾隨意丟棄的寶特瓶、衛生紙、塑膠袋、吸管和免洗餐具等，遊客前來美麗的北海岸遊憩，應該發揮公德心，隨身帶走垃圾，不要對環境及生態造成破壞。

藉由此活動不但可以保護我們珍貴的大自然環境，還能增進與警友成員們間的友誼，凝聚大家對環保意識的向心力。

游景明表示，灘活動在大家的熱情參與下順利圓滿成功。他也呼籲，凡走過必帶走垃圾，珍惜環境，請大家務必攜手做環保及回收，為我們自己及下一代留下一個美好又乾淨的家園。

(中時 )