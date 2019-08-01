新北地區幅員遼闊，偏鄉居民上法院常得舟車勞頓，新北市與高等法院和台北、新北、士林與基隆地院合作，推出免費視訊法院訴訟程序諮詢服務，民眾只要到區公所或各區調解委員會，就能一對一接受諮詢，今日全區同步上線；新北市長侯友宜表示，希望新北能成全台各縣市學習典範。

新北市法制局表示，8月1日起新北各區公所或調解委員會皆可提供法院訴訟程序視訊諮詢服務申請，民眾無須再往返法院舟車奔波，今起全區上限，瑞芳、平溪等區都已與基隆地院連線。

法制局說，高等法院也選擇林口、泰山、樹林、鶯歌及三峽等5區，自7月1日起即提供第二審法院的訴訟程序視訊諮詢服務，這也是全國首件縣市政府與第二審法院合作便民視訊服務。

新北市府今日舉行啟用儀式，新北市長侯友宜與各地院連線，慰問各地院的訴訟輔導員，各地院也分別表示「我們準備好了」。

侯友宜表示，新北市是全台第一個全區提供「視訊法律諮詢」縣市，市民若遇到法律問題時，可透過此項服務解決法律程序上的問題，以達簡政便民目的。

(中時 )