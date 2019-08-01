檢調偵辦國安特勤私菸案，繼以證人身分傳喚華航空品處協理于堯等曾參與專機免稅品訂購作業的10名員工後，今(1日)繼續就華航部分約談相關員工，據了解，這波約談名單包括華航前資深副總羅雅美及空中商用品供應營銷處前副總邱彰信等高階主管。

此外，調查局新北市調處因人力調度，私菸案轉手交由機動站處理，至於追查「深喉嚨」一事，調查局指出，並未針對徐安毅進行調查，不過，新北處長蔡文郎在工作群組的留言被擷圖轉傳，局長呂文忠則認為，雖與案情無關，但事涉紀律問題，指示新北處及督察處進行了解調查。

據了解，私菸案經檢方連日訊問，不少訂購者供稱訂菸主要是自用，多訂的菸品則是轉送或替同事或親友代購，沒有轉售牟利，而在押的少校吳宗憲、張恒嘉喊冤循例行事。檢方因要求訂購者說明代購情形，追查下游訂菸者身分，並以金流比對其供述。

不過，檢調研判，國安局訂購的菸品數量龐大，華航平常銷售量無法消化，勢必另外下單採購，整個流程不可能基層人員就能全權處理，尤其是自菸商的保稅倉庫直運華航旗下華膳空廚保稅倉庫存放，更需要具有相當權限的主管才能核批。

檢方大規模以證人身分約談負責華航空中用品服務部協理于堯、在本次「搭便車」買免稅品的地勤人員董靜宜及黃湘媚、以及華航空品處承辦人員後，已經找出大致輪廓，1日再進行約談羅、邱等高管。

(中時 )