002艦第6次海試的資料畫面

解放軍首艘自製航母002艦8月1日上午約10點時，出海展開新一輪海試。而網上曝光的照片顯示，航母甲板上似乎出現了殲15艦載機模型。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，002艦周四展開的海試可望持續4天。而軍事專家說，這顯示它很快就會準備好正式服役。

遼寧海事局周三在網上公告，從本周四到下周一，將在黃海北部特定海域進行海上演習，要求其他船隻不要進入。儘管公告中並未透露詳情，但軍事專家說，所謂的演習靠近航母的母港大連，顯示002艦是要進行新一輪海試。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平指出，這是002艦的第7次海試，而展望未來幾個月，它很可能加入海軍進行測試。「遼寧」艦在2012年服役前，共歷經10次海試。宋忠平說，002艦的海試比解放軍首艘航母「遼寧」艦快，也來得比較有效率。他認為，大陸藉「遼寧」艦累積了經驗，而這有助於002艦的打造與運作。

另一方面，北京軍事專家李杰說，未來002艦的海試將由海軍軍官，而不再是由大連造船廠的工程師及技術人員主導。

(中時電子報)