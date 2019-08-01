台北市長柯文哲表示將籌組政黨引發外界議論，綠委許智傑表示，由於柯文哲曾說過他在研發「原子彈」，認為組黨這件事應該就是他所說的原子彈，對2020的總統及立委選舉一定有很大影響，若柯在結合其他政治人物，如郭台銘、王金平、黃國昌或親民黨等，「搞不好真的會造成Big Bang宇宙大爆炸」。

柯文哲組政黨也被外界猜測是要進軍國會，恐造成不分區政黨票選情衝擊。對此，綠委趙天麟認為， 不能把柯當路人甲，他確實是實力的存在，但會有幾席，還要看他政黨的立場光譜及候選人是否能受到選民青睞。

至於外界點名台北市勞動局長賴香伶可能是不分區立委第一名，趙天麟則說，他目前不敢定論，雖然賴香伶是很好的人選，但第二名會是誰？光是以民進黨排不分區的經驗，就會對社運或政治成份比例多寡而傷腦筋，而且柯可能會碰到人選的立場相反的狀況，坦言未來還是要看柯如何出牌才能判斷。

民進黨團書記長李俊俋說，任何政黨都要提出政黨理念，而不是靠藍綠一樣爛、國會不過半，這樣是沒有辦法得到台灣民眾支持的，況且從柯過去支持的候選人而言，柯的影響力都沒有成功轉嫁。

(中時 )