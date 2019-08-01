公所人員才站起來，又摔了第二跤。（周麗蘭攝）

民眾拉拉粉紅色布條「選舉選到沒人性，蔡英文你家的墳墓呢」無聲抗議。（周麗蘭攝）

墳墓亡者之子李日良（左四）出面指認。（周麗蘭攝）

李日良在會勘前先上香獻花。（周麗蘭攝）

針對李佳芬祖墳是否涉及違規，西螺鎮公所殯葬管理所1日派員會勘，周遭居民到場拉布條「選舉選到沒人性，蔡英文你家的墳墓呢」。公所人員丈量時不小心踉蹌跌了兩跤，墳墓主人李日良出面指認表示，政府要他們怎麼做，他們就怎麼做。

西螺公所查明該墳墓的埋葬者係亡者李源泉，其五子李日良（李佳芬之叔叔）出面指認，會勘時有不少民眾圍觀。

有六人拉粉紅色布條「選舉選到沒人性，蔡英文你家的墳墓呢」無聲抗議。

西螺公所殯葬管理所長黃福銘率領兩名公務員丈量，其中一名要走上墳墓時，不慎摔了兩次。

墓主李日良表示，父親在民國五十幾年就已經當水利會的「甲頭」（小組長）， 開水利溝的緣故，父親出錢幫忙開溝、清淤，過世前說家在那裡、田在這裡，他要埋在該地都看得到。

李日良表示，做為子女的就是循老人家生前遺願安葬他們，父母的墓地都有依法向水利會承租，政府要他們怎麼做，他們就怎麼做。

他為過世的父親及姪女李佳芬抱屈說，以前埋了這麼久都沒事，現在因為選舉的緣故，民進黨要選舉連死人都有事情，實在很沒意思，「一個選舉選到這麼沒品，嫁出去的孫女也有事情，連她阿公也有事情」。

一名路人憤慨說，老百姓作田，死後埋在田裡，求的也只有這樣而已，媒體這樣做對嗎，蔡英文的墳墓怎麼不去處理看看，做事情也要看道理，這跟李佳芬有什麼關係，不應該這樣擾亂地方小老百姓日常生活。

另一名持助行器男子破口大罵，民進黨真會選舉，走私的私菸不處理講什麼超買，民進黨的家裡沒有死人嗎，有辦法就不要去抄人家的墳墓。

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(中時 )