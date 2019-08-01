台北市長柯文哲為政壇投下震撼彈，宣布將籌組新政黨「台灣民眾黨」，除了指出組黨主要目標將是立法院，更表示中心思想是「讓人民過好生活」，此舉讓向來趕說趕言的名嘴羅友志看不下去，PO文狂酸：「像不像癡漢」？

柯文哲今早召開記者會，表示將籌組「台灣民眾黨」，並表示選此名稱不僅有歷史意義，也有新時代的意義，至於會不會自己出來參選2020總統？他表示最慢9月上旬會做決定，對此名嘴羅友志舉例郭台銘不過是情傷，每天問「跟我在一起好不好」，反觀柯文哲行徑就像「癡漢」，現在乾脆連房子都買了(組黨)，不禁反問：「人家的幸福(中華民國發展)你給的起嘛」？

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

對於羅友志一番見解，讓許多網友大表贊同，紛紛留言：「怎麼那麼多有自我感覺那麼好的人」、「新的政黨得真的有料才行，單靠個人魅力撐不了多久」、「都是為自己的利益，感受不到是為人民服務」。

柯P組「台灣民眾黨」曝組黨理念

(中時電子報)