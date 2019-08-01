面對2020總統大選強敵環伺，蔡英文總統今天再打戰績牌，列舉經濟成果。她說，接下來，她會發揮國際經貿談判的優勢經驗，繼續帶領台灣經濟向上成長！

蔡英文今天在臉書表示，根據主計處昨天公布的第二季經濟成長率，台灣（2.41％）贏過韓國（2.1％）、香港（0.6％）、新加坡（0.1％），勇奪亞洲四小龍第一名！

她說，好成績不是偶然，因為三年來我們耐心調整台灣經濟體質，去年起更提前因應美中貿易戰衝擊，協助企業回台投資、布局全球，現在成果已經陸續展現！

蔡英文列舉經濟成績，第二季經濟成長率2.41％，高於預期；今年上半年，亞洲四小龍對美國出口都增加，台灣成長17.4％，排名第一；轉單效應浮現，上半年「台灣製造」電腦電子及光學產品出口美國大增90％；台商回流投資總額逼近五千億台幣，已經超過全年度目標兩倍，確定投資大爆發！

她說，接下來，她會發揮國際經貿談判的優勢經驗，繼續帶領台灣經濟向上成長！政府團隊也會跟民間攜手合作，一起把投資數字，逐步落實為新的廠房、新的產線、新的就業機會，讓經濟成長的果實看得見！強調台灣經濟好成績，大家一起繼續拚。

(工商 )