發生交通事故撥打110報警，是大多數民眾的直覺反應，但報案人常因不確定警察是否已出動而焦急不安，為讓報案人能夠安心，新北市警局已建置「交通事故報案主動簡訊通知」服務，藉由簡訊通知報案人員警已在趕往途中，並在簡訊中提醒民眾在車禍現場簡要處理步驟。

(中時 )