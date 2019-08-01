車禍報案不枯等 新北警簡訊告知 12:192019/08/01 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市警察局服務車禍報案民眾，將在警察未到場時，發簡訊告知民眾處理程序及幾分後到場。（孟祥傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 發生交通事故撥打110報警，是大多數民眾的直覺反應，但報案人常因不確定警察是否已出動而焦急不安，為讓報案人能夠安心，新北市警局已建置「交通事故報案主動簡訊通知」服務，藉由簡訊通知報案人員警已在趕往途中，並在簡訊中提醒民眾在車禍現場簡要處理步驟。 (中時 ) #事故 #簡訊 #報案 也許您會感興趣 推薦閱讀 造橋鄉路旁驚見女焦屍 12:172019/07/28 社會 新詐騙!點了錢就飛 別做2動作保荷包 00:032019/07/29 生活 光復元朗申請人鍾健平獲准保釋 00:332019/07/30 兩岸 國道1號2大貨車追撞 3人受傷送醫 09:092019/07/30 社會 翁停車失蹤 婦報警：我的「先生和車」不見了 17:052019/07/30 社會 中山高7車連環撞 孕婦受傷送醫 22:342019/07/30 社會 施工完未拆通知單 最高罰6000元 04:102019/07/31 地方新聞 遭綁女報案3次 警19小時才來救 19:242019/07/31 時事 東莞出台新政 港澳台人可在當地限購一套新房 22:092019/07/31 財經 香港公務員發起集會 獲發不反對通知書 22:442019/07/31 兩岸 社會熱門新聞 獨》我貨輪疑擦撞陸未曝光最新型登陸艦 - 社會 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 空姐在機艙做這事 乘客看傻眼了 - 社會 大逆轉！黃國昌的「私菸」爆料者 竟是調查局組長 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。