想減肥嗎?除了少吃多動之外，原來跟滑手機時間還有關？美國心臟病學會（ACC）拉丁美洲會議上發表的研究顯示，使用手機時間越長者肥胖的機率越大，研究人員發現，在手機上花費太多時間與肥胖風險增加有關。

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研究針對哥倫比亞西蒙玻利瓦爾大學（Simon Bolivar University）的1060名學生，包括700名平均年齡19歲的女性與360名平均年齡20歲的男性，展開為期半年的調查，發現26%的超重受試者和4.6%的肥胖者，每天使用手機均超過5小時。與其他受試者相比，每天使用手機5小時或更長時間的受試者，罹患肥胖的風險增加43%，若人們長時間使用手機的危害，這是肥胖和心血管疾病的一項危險因素。

除此之外，該研究還發現每天使用手機超過5小時的受試者，其日常活動量較少，並且食用含糖飲料、速食、糖果及零食的可能性是一般人的2倍。

(中時電子報)