美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文原先在台灣大學任教，今年台大以學院轉型為由不續聘，陽明大學今表示，延聘其擔任副校長，並將於16日正式上任，而前食藥署長康照洲也將從藥物科學院長升為副校長，協助校務發展。

陽明大學表示，因應新學年開始，校內調整部分行政主管人事，其中副校長謝仁俊功成身退，卸下行政主管職務後，將可全力專注腦科學研究。

陽明大學校長郭旭崧表示，特別感謝副校長謝仁俊，於任內帶領學校發展數位醫學的努力。謝仁俊副校長卸任後的遺缺，將由現陽明大學藥物科學院院長、食品藥物管理署前署長康照洲接任，期望借重康照洲過去在產官學的行政經驗，協助校務發展。

陽明大學也提到，面對全球化時代下公共衛生跨越國界的挑戰，醫療健康與衛生政策必須與國際連結，陽明大學將增聘司徒文擔任副校長，期望借重司徒文過去豐富的國際外交經驗，協助陽明大學發展國際衛生，同時提供更豐富的國際鏈結。司徒文預計將於8月16日接任副校長，除了行政職外也將負擔全英文教學工作，讓陽明大學學生有多元的學習機會。

陽明大學指出，司徒文於美國北卡羅來納大學教堂山分校獲得英國語文學博士，是美國資深外交官，1978年進入美國國務院服務後，曾派駐駐華、駐巴基斯坦、駐黎巴嫩、駐澳洲、駐韓等大使館等，並於於2009至2012年擔任美國在台協會台北辦事處處長，卸任後陸續擔任國立清華大學亞洲政策中心主任、清華大學副校長、台灣大學客座教授等職。

(旺報 )