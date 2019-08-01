許多人追求長壽，健康的飲食、養成運動習慣是多數人得出長壽的秘訣，不過昨（31）日美國一名阿嬤歡慶107歲生日時竟表示，她長壽的秘密是保持單身。

美國紐約一名107歲阿嬤露易絲強調，自己長壽的秘訣是從未結婚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，住在紐約布朗克斯區（Bronx）的阿嬤露易絲（Louise Signore）7月31日歡慶107歲生日，儘管她吃得健康、規律運動，當被問及如何能夠活得比別人更久的秘訣時，她竟表示「因為我從未結婚」。

God bless this amazing woman who is 107 years old today! Big party with her friends and family in the Bronx. Lots of keys to living so long — including eating Italian food, dancing, and she emphasized never getting married 😂💕 pic.twitter.com/YJUD9iD5s2 — Jessica Layton (@JLaytonTV) July 31, 2019

她說自己也跟著其他人一起運動，「如果他們跳舞，我也跳。尤其午飯過後，我會玩賓果，所以我一整天都很充實。」

「我想我能活到107歲高齡的秘密是我從未結婚，因為我妹妹總是說『真希望我從沒結婚。』」

不過美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）地方台報導露易絲的妹妹現在也102歲了，推測應該是她們的家族裡有長壽基因。

美國目前最高齡的女性是一名住在紐約哈林區（Harlem）的阿嬤墨菲（Alelia Murphy），她現在114歲。

(中時電子報)