北市議員王世堅年初曾直言稱柯文哲一定會組黨，現在被譽為「孤獨的先知」，王世堅今受訪重申，因為騙子的終極目標就是組一個詐騙集團，更大酸柯對財團十分貼心，黨名為台灣民（銘）眾黨，是為郭台銘留彩蛋，為郭柯和埋伏筆，他更諷刺說，國民黨準備送財神，柯P要迎財神囉！

王世堅表示，柯文哲竟然引用台灣第一個政黨「台灣民眾黨」名字，蔣渭水的重要思想為建立台灣意識，柯毫無台灣意識跟國家觀念，近期更在公開場合羞辱台灣意識，說這些對他來說是屁話，表面上是在向蔣渭水致敬，實際上卻用蔣渭水作幌子，欺騙更多台灣民眾。

王世堅指出，柯說組黨是為了改變台灣政治文化，但柯不但沒有中心價值，更無文化素養，還在跟人家談文化，這是對蔣渭水的羞辱，以柯的標準，沒有文化也是一種文化，沒有文化就是柯P文化！

王世堅也說，柯文哲就是個大騙子，騙子生涯目標就是組成詐騙集團，現在不但組了，連「機房」都找好了，那天看資料發現連黨址都有了，心機城府有夠深。

話鋒一轉，王世堅說柯文哲也有很貼心的地方，柯文哲一向對財團、財神都很貼心，台灣民眾黨簡稱台民(銘)黨 ，根本是為郭董郭台銘留一個彩蛋，淪落到「仰郭鼻息」，大酸柯文哲可以準備迎財神了！

至於柯文哲直言組黨目的在於進軍國會，起碼會提名10席立委，恐讓台灣政治版圖重新洗牌，對此，王世堅痛批，柯文哲就放馬過來吧！提10名、 20名也沒關係呀！組黨只是讓更多人看清他的真面目而已。

(中時 )