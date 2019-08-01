美國石油業巨擘埃克森美孚公司（Exxon Mobil）在德州海灣城的煉油廠於當地時間7月31日上午11時發生爆炸引發大火，導致66人受傷，當地居民被要求就地避難數小時，火勢已於晚間控制。

美國石油業巨擘埃克森美孚公司在德州海灣城的煉油廠於當地時間7月31日上午11時發生爆炸引發大火，導致66人受傷，火勢已於晚間控制。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地官員在推特上表示，約有66名員工及承包人員受到一級燒傷的輕傷，沒有生命危險，在經過當地醫院治療後，全數出院；此外，就地避難的警報已經取消，空氣品質檢測未達「任何令人憂慮的程度」，火勢也已在晚間獲得控制。

埃克森美孚公司發言人諾丁（Sarah Nordin）表示，火災發生在公司的海灣城烯烴（Olefins）廠，位於休士頓東方約40公里處。報導指出，火苗是從煉油廠內聚丙烯回收設備竄出，由於聚丙烯屬於易燃物，煉油廠經理鄧肯（Jason Duncan）已於第一時間要求員工關閉該設備，避免火勢竄延。

鄧肯表示，美孚公司已與當地空氣監管單位合力監控當地空氣品質，並表示目前尚未查到對環境負面影響。但至於起火原因，鄧肯表示目前尚不清楚，有待進一步調查。

(中時電子報)