今年返台加入中華藍打瓊斯盃表現出色的周儀翔，31日突然在微博發文，感謝上季所效力大陸CBA新疆廣匯過去1年照顧，似乎間接暗示下個球季即將跳槽北京首鋼的可能性，先前《北京青年報》率先爆出周儀翔可望跳槽北京消息。

「首先，我要感謝新疆廣匯的管理層、教練與隊友兄弟們，給了我一個很好的經驗，讓我體驗到了冠軍賽，雖然只有短短的一年，但是這一年來的回憶有太多太多的不捨，因為這一年來，我們一起走過的路真的是很艱難。」

「但我們相信我們彼此，走到了冠軍賽！非常感謝阿導(新疆教練阿的江)，時常地給我信心喊話，還有新疆的球迷們，也謝謝你們的加油打氣，未來不管到哪裡，你們永遠都是我心裡很重要的回憶，謝謝！」周儀翔微博發文表示。

周儀翔2017年以選秀榜眼身分，跟南京同曦簽了3年合約，卻只待了1年，上季被借到新疆，隨著新疆在今年選秀大會挑了大專球員楊盛硯，因為CBA規定每隊只有1名港澳台球員，周儀翔離開新疆已成定局，接著可望再被借到北京。

(中時電子報)