陸軍演限縮自由行 蔡英文總統府記者會回應 12:172019/08/01 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中共擴大軍演並限縮大陸旅客來台自由行，蔡英文總統預計中午12點15分，將針對中國軍演及自由行旅客來台等時事議題，在總統府發表談話。 (工商 ) #自由行 #軍演 #大陸 #旅客 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文到彰化批：國民黨守護中華民國只是說說 19:452019/07/28 政治 韓蔡民調PK盤 黃暐瀚斷言：他將進場 12:202019/07/29 政治 只有小英能妖魔化小英 04:102019/07/30 時論廣場 打結搔頭乾笑!影片曝真實小英 18:202019/07/30 政治 國安人員私菸影響 小英支持度重傷 13:022019/07/31 政治 BBC中文網頭條報導大陸暫停對台觀光自由行 22:432019/07/31 兩岸 民宿影響最大 衝擊周邊產業鏈 04:092019/08/01 焦點新聞 陸客商機破滅 旅遊業哀號 04:092019/08/01 焦點新聞 陸喊停來台自由行 下半年300億陸客商機 飛了 04:102019/08/01 財經要聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 07:562019/08/01 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 柯P組台灣民眾黨 王世堅昔日神預言網讚爆！ - 政治 時代力量立委林昶佐退黨 改以無黨籍參選 - 政治 柯P組黨 網：國民黨立委80席穩了！ - 政治 柯組黨 韓：要告訴人民追求的理想方向 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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