針對「Wecare高雄」質疑氣爆五週年紀念晚會斥資百萬、不尊重災民家屬且有造勢嫌疑，高雄市長韓國瑜1日上午回應強調，這是高雄第一次舉辦氣爆追思晚會，活動前還特地徵詢家屬意見，希望帶領家屬和高雄走出陰霾，局處首長出席也是為了表達對災民家屬的關心。新聞局長王淺秋也出面闢謠，強調活動僅花費50萬元，家屬不上台是因為低調考量。

韓國瑜表示，有議員曾在議會質詢，為何氣爆多年來從未辦過追思會，他覺得很有道理，於是在氣爆五週年時舉辦第一場的追思晚會，主要希望撫慰家屬的心靈。他還說，辦這場活動前，還特地徵詢家屬的意見，希望塑造莊嚴、懷念的氛圍，讓家屬走出陰影、讓高雄走出陰霾。

韓國瑜認為，晚會的安排沒有任何政治的味道，只有回顧過去的哀愁，以及對高雄美好未來的期待。至於局處首長列席，主要是為了表達對氣爆災民的關心。韓國瑜質疑，這些特定團體批評、唱衰晚會別有用意。

至於活動疑似花費百萬元打造，新聞局長王淺秋出面闢謠，強調晚會僅花費50萬元左右。外界也抨擊，整場晚會沒有讓災民家屬上台，有失尊重，王淺秋強調主辦單位事前已徵詢過36位災民家屬是否願意上台，但家屬們均表示只想靜靜地在現場參與就好。也因此改由市長致詞結束後、下台一一向家屬握手致意。

對於現場出席官員、座位安排，王淺秋也希望外界勿做負面聯想。她表示，能夠理解自救會長陳冠榮失控的情緒，但活動氣氛的安排從悲傷導引至充滿希望，主要也是希望帶領家屬走出傷痛、勇敢走下去。

(中時 )