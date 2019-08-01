台南市政府社會局1日舉辦「攜手助愛，歡慶中秋」身心障礙福利機構及團體中秋愛心產品禮盒促銷活動，邀請全市9家身心障礙福利機構及團體共同促銷中秋禮盒，市長黃偉哲也應邀擔任促銷大使，每家訂購10盒，並呼籲市民佳節送禮不忘做公益。

黃偉哲表示，台南是一個有愛的城市，在同樣品質的中秋禮品中，挑選身心障礙福利機構及團體的禮盒來送禮，除祝福親朋好友，還多了一份對社會貢獻愛心的意義，希望市民朋友及各界企業團體能共同響應，為公益盡一份心力。

社會局指出，市府多年來以實際行動支持並推廣身障機構禮盒，今年身障秋節禮盒促銷預定目標值為2萬2000盒，總金額期望達新台幣750萬元。這次禮盒有各式月餅、手工餅乾、花茶、蛋捲及咖啡等多樣化款式，都是佳節送禮的好選擇。

社會局還建立訂購平台，邀請台南市醫師公會、台南市藥師公會、台南市西藥商業同業公會、大臺南護理師護士公會、台南市牙醫師公會、台南市長期照護發展協會、臺南市驗光師公會、臺南市驗光生公會及臺南縣醫事檢驗師公會等共襄盛舉，目前認購禮盒已超過1000盒，訂購數量正持續增加中。

社會局說，有意訂購的民眾，可逕洽衛生福利部嘉南療養院愛的集團06-2795019分機1227、台灣省私立心德慈化教養院06-6581816、台灣省私立鴻佳啟能庇護中心06-2623456分機116、台南市私立蓮心園社福慈善事業基金會06-6882711分機623、台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會附設朝興啟能中心06-2653811分機221、台南市私立天主教瑞復益智中心06-3911531分機218、喜憨兒社會福利基金會06-2996112、臺南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊06-2013217、台南市腦性麻痺之友協會06-2350254。

(中時 )