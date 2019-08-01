前鴻海董事長郭台銘昨日低調返台，台北市長柯文哲隨即成立「台灣民眾黨」，外界關注有沒有可能郭柯合作？郭台銘幕僚，永齡基金會執行長劉宥彤今接受電台專訪時坦言，昨天跟柯文哲親信，北市府顧問蔡壁如通電兩次，兩邊談好要保持聯繫，但對於是否見面則沒有談。

劉宥彤表示，對於郭台銘突然返台，不僅他們幕僚不清楚，郭台銘的兒子郭守正似乎也被蒙在鼓裡。他們昨晚9點見了郭台銘，報告柯文哲組黨的事，郭台銘似不知情，還問組了什麼黨，聽到幕僚回答「台民黨」，以為是「台銘黨」，當下覺得幕僚在開他玩笑。

劉宥彤也透露，昨天與蔡壁如通過兩次電話，電話裡頭主要是希望互相溝通一下訊息，彼此更新一下時事，以免每次媒體詢問，他們都不知道該怎麼回應；郭台銘對此也認為可以跟柯文哲那邊保持聯繫。不過至於有沒有談見面，劉則說沒有，只有保持聯繫。

對於郭台銘有沒有可能參選總統，劉宥彤用分數來比喻的話，是「加五分再減五分」，她昨天晚上跟郭台銘談的時候，可以感受到他對公共事務確實有參與的熱忱，不過談話裡頭又覺得他其實未必需要用選舉的方式去達成這個想法。

(中時 )