喝茶能防癌嗎？最新研究，喝茶對於預防癌症起不了作用，喝茶多的人往往抽煙喝酒也多，癌症風險升高；既使去除抽菸喝酒，喝茶多的人罹胃癌機率也高，原因與茶的溫度過高、茶裡含的咖啡因，刺激胃酸分泌有關。

根據《藥明康德傳媒》報導，最近發表在《歐洲流行病學雜誌》上的一項研究，研究了50萬人（大陸5個城市、5個農村地區）數據，分析喝茶這個習慣跟多種癌症發病風險之間的關係，結果令人跌破眼鏡，喝茶多的人比起喝茶少的人，得癌症的反而更多，其中，肺癌和胃癌風險升高，結直腸癌、肝癌、乳腺癌、子宮頸癌的發生風險則不管喝茶多少都相似。

研究人員也發現，喝茶多的人往往抽菸喝酒也多，茶似乎背黑鍋，決定把範圍縮小到不吸菸也不過量喝酒的志願者中，結果喝茶最多的人（每天消耗茶葉＞4克）跟每週喝茶少於1次的人相比，除胃癌風險仍然升高，其他幾種癌症風險都沒顯著差異，可見，喝茶對於預防癌症可能還真是起不了什麼作用。

至於胃癌，研究人員指出，可能跟茶的溫度過高有關，另外可能跟茶裡含有的咖啡因刺激胃酸分泌有關，建議不要喝太燙的茶，以免增加食道癌的風險（可能還有胃癌）；不要一手捧著茶杯，一手夾著煙捲；長期大量喝濃茶，茶葉中的鞣酸可能會阻礙鐵的吸收，特別是缺鐵性貧血的人應注意。

(中時電子報)