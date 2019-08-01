《台灣關係法》40週年，美國在台協會（AIT）每一個月都推出主題紀念活動，八月訂為[email protected]的「安全合作月」。AIT處長酈英傑也將發表年度「四個增進」四大政策演說的第三場演講，並在「台北國際航太暨國防工業展」開幕典禮中致詞。

美國上月批准108輛M1A2戰車售台，另一項66架F-16V採購案仍在進行中。AIT表示，數十年來，美國和台灣享有深厚且穩固的安全合作關係，《台灣關係法》正是雙方安全合作關係的基石，而[email protected]「安全合作月」的主旨則是表彰嘉惠美台的多面向安全合作關係。

AIT指出，為慶祝[email protected]「安全合作月」，美國在台協會將舉辦一系列的活動，以凸顯強勁的安全合作在維繫美台關係中的重要性。

8月5日，AIT將與桃園市政府合作舉行《疾風魅影-黑貓中隊》紀錄片放映活動，開啟本月份一系列的活動。本紀錄片講述《台灣關係法》通過之前，美台就已享有的安全合作關係。

8月14日，酈英傑將於「立穩根基，共創未來：[email protected] — 1979 年後美台關係展」桃園巡迴展開幕典禮時，發表年度「四個增進」四大政策演說的第三場演講。本演講將聚焦於增進美台安全合作。

8月15日，處長酈英傑將於「台北國際航太暨國防工業展」開幕典禮中致詞。

AIT指出，酈英傑處長和美國在台協會官員也將在全月份參加在全台各地舉辦的活動，以慶祝遠超過軍售範疇的廣泛安全合作關係，包括由民間領導的安全工作、軍民合作、軍事交流，以及國防工業合作。

(中時 )