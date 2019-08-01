台北市長柯文哲今早親口證實將籌組台灣民眾黨，該黨名是源自台灣民主運動先驅蔣渭水等人在1927年組織的政黨名稱，也有效法、追隨蔣渭水「改變台灣政治社會文化」的象徵意義。不過，昨天先有蔣的後代蔣理容透過臉書質疑「柯文哲有哪裡像蔣渭水？」蔣渭水文化基金會執行長、蔣的孫子蔣朝根受訪時證實，基金會發表正式聲明，表達雖尊重各人有組黨自由，但不應該以蔣渭水之名作為個人形象提升，加上黨名相同，可能導致混淆，盼柯文哲再加以斟酌。

蔣渭水文化基金會副執行長、蔣渭川（蔣渭水弟弟）孫女蔣理容昨晚率先在臉書PO文提出自己的質疑。她認為，蔣渭水的名言不只有「同胞須團結、團結真有力」，更有「台灣是台灣人的台灣」，蔣渭水推動公共事務或社會啓蒙運動，都是為眾人，但「我懷疑這個黨會以台灣利益，或台灣民眾為優先嗎？」

蔣理容直言，柯文哲組黨的目的只有一個，就是要選總統，而他作為一個醫生，就抓了同為醫生的蔣渭水3個字當作外衣；藉此機會檢視柯文哲阻擋的黨綱是什麼？哪些顏色的人站在他身邊？他要選總統，他的中心思想與價值觀是什麼？「對照蔣渭水精神，他有哪裡像？」

而蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根則表示，今天稍晚基金會將發布一份正式聲明，內容主要是提及文化應該凌駕在政治之上，個人有組黨自由，家屬有言論自由，基金會都予以尊重，但不應該以蔣渭水之名作為提升個人形象的目的，加上黨名容易造成混淆，盼市長加以斟酌。

以下為蔣渭水文化基金會聲明全文：

文化使人凝聚，政治使人分裂，本會為文化基金會，期盼各界能文化凌駕政治，這也是渭水先生最重要的核心價值，明載於其〈臨牀講義〉及〈台灣文化協會會歌〉之中。

個人有組黨的自由，家屬有其個人言論的自由，基金會都予以尊重。民眾黨的三大綱領為「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，凡認同渭水先生精神與理念者，基金會也都予以尊重，惟須真正具備有渭水先生無私的社會運動家精神，以及真能貫徹其理念的決心與行動，而不是僅僅做為提升形象的標竿。

柯市長欲籌組「台灣民眾黨」，黨名與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，請柯市長再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生尊重。

(中時 )