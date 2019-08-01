時代力量近期風波不斷，繼立委高潞以用因助理涉嫌未利益迴避遭停權並建請黨代表大會予以除名，時力今決策會議後，傳出時力立委林昶佐將宣布退出時代力量，以無黨籍身分尋求連任台北市中正萬華區立委。

民進黨下周三將召開中執會進行第二波提名，不過台北中正萬華、台中大烏龍及后神雅潭區三選區，提名名額為零，預料將禮讓給時力林昶佐、洪慈庸等人。

林昶佐下午表示，投身政治5年來的成果與困境，連日思考在守護自由生活、推動美好價值如何做出選擇。他宣布即刻退出時代力量，以無黨籍身份投入中正萬華立委選戰，並支持總統蔡英文連任。林昶佐強調，希望他的離開，可以帶給時代力量改變的契機，面對中國打壓只能奮力一戰、退無可退；支持蔡總統連任，是毫無疑問的選擇。

時力前黨主席、立委黃國昌日前拋出，如果時力當小綠，他就要離開，以及與時力關係密切的林飛帆接下民進黨副秘書長，讓時力路線之爭問題浮上檯面。此外，台北市長柯文哲宣布成立台灣民眾黨後，外界也認為時代力量將面臨重大挑戰。

(中時電子報)