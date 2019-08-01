日本一架F-35A匿蹤戰機4月失事墜毀在青森縣外海，日本政府當時下令同型機全面停飛。時隔近4個月，日本防衛大臣岩屋毅今天說，已採取充分確保安全等措施，有意讓F-35復飛。

日本航空自衛隊最新銳的F-35A匿蹤戰機，4月9日墜毀在青森縣外海，機上一名飛官不幸罹難，防衛省雖然找到發動機及主翼部分殘骸，但仍未尋獲供查明事故原因的飛航紀錄器（黑盒子）等零件；日本政府6月4日宣布暫停搜索。

防衛省6月10日公布F-35A墜機調查結果，研判很可能是飛行員陷「空間迷向」而墜海，機件故障可能性很低。防衛省當時已透露將在完成飛行員教育強化等安全對策後，讓同型機復飛。

日本共同社報導，岩屋表達希望下午能復飛的想法，但4月失事時所進行的夜間飛行訓練，現階段暫不考慮實施。

日本放送協會（NHK）報導，岩屋今天談到有關航空自衛隊F-35飛行訓練時說，已透過徹底的教育訓練等方式，採取確保飛行安全萬無一失的措施，有意從下午恢復飛行訓練。

岩屋說，在徹底進行教育訓練同時，也針對F-35機體進行特別檢查，為確保飛行安全萬無一失，防衛省已採取充分相關措施。

防衛省將F-35定位為主力戰機，預計未來10年左右要達到147架規模，岩屋說，一旦能早日完成提升技術相關訓練，就能肩負起警戒監視日本天空的任務，「也希望部署計畫不要有所延遲」。

(中央社)