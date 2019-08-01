北市重機騎士自撞分隔島身亡 12:352019/08/01 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市發生重機自撞車禍，騎士傷重不治。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 重機不明原因自撞中央分隔島，導致騎士當場失去生命跡象。(林郁平翻攝) 北市內湖區堤頂大道2段、基湖路口1日凌晨0時24分許，發生一起死亡車禍，一輛大型重機駕駛因自撞分隔島，導致嚴重內出血，經送醫急救後仍宣告不治。 警方沿線調閱監視器，該大型重機沿堤頂大道2段南向北方向行駛至基湖路口，因不明原因撞擊中央分隔島，重機車頭全毀，零件散落一地，救護人員到場發現駕駛已失去呼吸心跳，送醫急救後仍傷重不治。 詳細肇事原因正由警方調查中。 警方統計，北市今年1至6月，A1、A2類機車交通事故計發生4882件，死亡23人、受傷11392人。 (中時 ) #分隔島 #警方 #北市 #駕駛 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 陪女趕考遭撞 退休少將失愛妻 04:102019/07/28 社會新聞 香港「光復元朗」示威衝突釀24傷 警方共拘捕11人 10:192019/07/28 兩岸 港府發言人譴責元朗27日遊行 警方拘捕11人 17:322019/07/28 兩岸 香港有示威者燒紙皮衝警方防線 21:322019/07/28 兩岸 人民日報海外版：堅決支持香港警方嚴正執法 09:442019/07/29 兩岸 728集會至今49人被捕，港警：示威者以「致命武器」襲警 09:442019/07/29 兩岸 700公斤鯨豚桃園海岸擱淺 眾人救援仍死亡 10:402019/07/29 生活 催淚彈驅散港抗議者 《南華早報》：警方8月中引進水炮車 12:012019/07/29 兩岸 太方便啦 無人駕駛自動停車全球首例 19:182019/07/29 生活 地表最速重機堤頂大道自撞 車身斷多截騎士慘死 09:352019/08/01 社會 社會熱門新聞 獨》我貨輪疑擦撞陸未曝光最新型登陸艦 - 社會 空姐在機艙做這事 乘客看傻眼了 - 社會 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 琉球鄉工程弊案 洪大姐一審判12年 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。