重機不明原因自撞中央分隔島，導致騎士當場失去生命跡象。(林郁平翻攝)

北市內湖區堤頂大道2段、基湖路口1日凌晨0時24分許，發生一起死亡車禍，一輛大型重機駕駛因自撞分隔島，導致嚴重內出血，經送醫急救後仍宣告不治。

警方沿線調閱監視器，該大型重機沿堤頂大道2段南向北方向行駛至基湖路口，因不明原因撞擊中央分隔島，重機車頭全毀，零件散落一地，救護人員到場發現駕駛已失去呼吸心跳，送醫急救後仍傷重不治。 詳細肇事原因正由警方調查中。

警方統計，北市今年1至6月，A1、A2類機車交通事故計發生4882件，死亡23人、受傷11392人。

(中時 )