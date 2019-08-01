從諷刺「垃圾不分藍綠」，到點名「藍綠都是垃圾」，曾極度不屑政黨政治的柯文哲，挾著中間選民對藍綠的厭惡，順利殺出第三條路。只是，為了收編子弟兵建構全國性組織；提名立委進軍國會，累積與藍、綠叫陣討資源的本錢；甚至是未來一旦決定參選總統，必然得替執政團隊建立立法部隊，終而讓柯選擇組黨，這既是個人利益考量，更是不得不的政治現實。

儘管柯文哲透過今天的組黨宣言，宣示自己是要找回良心、莫忘初衷，改變台灣政治文化；對的事情做、不對的不要做，以求建立清廉、勤政的政黨。諷刺的是，他講這些話的同時，卻是利用市長上班公務時間、在北市府公家會議室，使喚北市府公務員，宣布個人組黨私事，公器私用，挾政營私，彷彿是把北市府當成「台民黨中央黨部」。請問柯主席，這是對的事，還是不對的事？難道這就是所謂的清廉、勤政？

所以，就如同過去柯文哲總是呼籲選民要理性看待政治一般，面對他今天的組黨行動，與其只看詞藻華麗的講稿，不如務實的理解他為何非組黨不可。

首先，對柯文哲來說，決定是否參選2020總統的關鍵點，不在自己到底能不能扛起蔣渭水精神，而是贏的機率有多高。就目前情勢而言，在蔡英文、韓國瑜參選態勢底定後，綜觀各方民調顯示，柯的支持度均是吊車尾；差別只在於，他若參選，將會讓蔡英文從小輸變大輸，讓自己陷入一種成事不足、敗事有餘的窘境。

只是，只要選舉的球還在轉，變數總是難免。因此，此刻的柯儘管有強烈野心拚總統，但礙於現實民意，只能先維持拉弓不射箭的姿態。

但無論接下來他是否真要參選總統，籌組政黨進攻2020國會，確實有其必要性。因為，即便不選，這也會是他未來在政治戰場中，與藍、綠叫陣的本錢，讓他能爭取到進可攻、退可守的空間。

更進一步來說，柯文哲過去雖曾試圖創造一種 「似黨非黨」的柔性組織，要讓藍綠人士或選民，能在不必退出既有政黨的前提下與之結盟，讓自己能繼續遊走藍綠。無論是「柯P認同卡」，亦或「柯粉俱樂部」，就都是在這種概念下所衍生的產物。

只是，歷經實驗後，這類組織即便有人氣，但實際上卻又像空氣，到了實際投票階段，這類鬆散團體又能帶來多少選票？恐怕連柯本人都無法打包票，因而讓他有了組黨念頭。

畢竟，唯有籌組政黨，才能具體收編子弟兵，建構全國性的組織盤；同時，唯有組黨，才能在區域立委之外，提出不分區立委名單，進駐中央搶奪政治資源。更重要的是，假若未來決定參選總統，執政者在立法院必然得有黨團部隊的奧援，才能避免預算出不了立法院、政策卡在行政院的跛腳困境。

原先打算在去年北市長勝選後立刻宣布組黨的柯文哲，礙於當時只拿下慘勝，政治氛圍不適合讓他立即做出有「更上一層樓」意味的組黨工作，全案因而被迫暫緩。

如今，隨2020大選逼近，時間壓力已不容柯文哲繼續以拖待變；儘管比起最初的規劃是整整晚了8個月，但早已無心市政的他，終究還是按原定計畫出手組黨，朝中央邁進了。

(中時 )