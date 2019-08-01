台灣原住民族16族，各有不同的圖騰及服飾傳承原民一脈文化與薪火。（陳世宗攝）

台中市政府原民會為紀念8月1日為「原住民族日」，一系列活動今天揭開序幕。（陳世宗攝）

台中市政府原住民族事務委員會為紀念8月1日為「原住民族日」，特在市政大樓舉辦「原動力•原住民族日特展」，帶領民眾認識原住民族；3日在市民廣場舉辦草地音樂節，邀請到重磅卡司Matzka、I-WANT星勢力接力演唱；9月底舉辦超級原舞曲熱舞大賽，展現原住民舞蹈的力與美。

市府原民會今日在台灣大道市政大樓舉辦「108年台中市紀念原住民族日記者會」，由副市長陳子敬、市議員朱元宏、黃仁、原民會主委林益陸、運動局長李昱叡、建設局長陳大田、法制局長李善植、文化局長張大春等人一起宣告活動開跑。

副市長陳子敬1日在「108年台中市紀念原住民族日記者會」中說，市府為紀念這一天，舉辦一系列原民活動；包括草地音樂節、部落市集、展覽、熱舞大賽等，透過活動將原住民文化發揚光大，也歡迎民眾踴躍參加。

原民會表示，原住民族是台灣原來的主人，自400餘年前起，受到外來政權的輪番統治，原住民族沒有決定自我名稱的權利。過去20幾年原住民族透過正名憲法運動，持續努力爭取「正名、自治、土地」等權利；1994年已達到「使用自我決定的名稱」目標，並於1997年第4次修憲時，進一步將有集體權屬性的「原住民族」入憲。為紀念這一段歷史，行政院在2005年明定每年8月1日為「原住民族日」。

為響應原住民族日，今年原民會規畫台中市紀念原住民族日系列活動，8月1日至15日在台灣大道市政大樓文心樓1樓中庭舉辦「原動力•原住民族日特展」，規畫6大專區，包括原住民族日由來、原住民族16族分布簡介、原住民族日大紀事、原權會成立推動10大運動歷程、視聽區等，並規劃族語闖關遊戲區的互動專區，更導入AR擴增實境，結合導覽解說引領大家探索16族原住民族分布的縣市區域。

8月3日在市民廣場舉辦草地音樂節，邀請到原住民重磅卡司Matzka、I-WANT星勢力接力演唱，還有台中在地知名原住民表演團體泰雅原舞工坊、虹谷樂團、世紀鵠Seejig原民合唱團、原楓舞蹈團、馬拉桑原住民青年社熱力演出，展現原住民族文化的熱情與魅力；現場並安排部落市集，設置原民手作文創、美食等攤位，歡迎民眾共襄盛舉。

9月底並將舉辦超級原舞曲熱舞大賽，透過舞蹈激盪表演創意，展現原住民族舞蹈得天獨厚的力與美。更多紀念原住民族日系列活動相關訊息請上「臺中市政府原住民族事務委員會」臉書粉絲團( https：／／goo.gl／Y6GUUu )查詢。

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