金門海巡隊趕赴場海域，協助「友」輪錨泊料羅外海。（海巡提供）

「友泰壹號」右船首遭擦撞受損，後續將循海事糾紛機制處理。（海巡提供）

高雄籍散裝貨輪「友泰壹號」昨（31）日晚間在金門料羅南南東方19.5浬處與疑似陸方軍艦發生擦撞事故，右船頭受損、無人受傷。金門海巡隊漏夜協助在料羅外海錨泊，後續將在完成相關蒐證及調查後，轉由交通部航港局中部航務中心處理。

海巡署金馬澎分署於昨夜20時40分接獲民眾118報案，掌握高雄籍千噸級散裝貨輪「友泰一號」於料羅南南東方19.5浬處疑似與陸方軍艦發生擦撞，船隻受損、無人員受傷後，立即由金門海巡隊派遣線上「10053艇」、「10039艇」趕赴現場海域。

海巡署也在21時45分成立應變中心，並通報國安會等相關單位。21時50分許，「10053艇」與「友」輪取得聯繫並確認該輪無航安顧慮、人員均安。

海巡指出，在發生擦撞事故後，陸艦欲將「友」輪帶返廈門，但「友」輪船長表達將返回金門，後續會循海事糾紛處理機制解決，並持續往金門料羅港航行。

海巡船隻在海面擴大搜尋，23時20分「10053艇」與疑似肇事陸艦取得通聯，陸艦表示船身受損，需進港維修，以維航安，且不同意停船接受蒐證後，隨後即未再回應。23時50分，「友」輪則抵達料羅港外海錨泊區。

海巡指出，陸方肇事船隻到底是軍艦或海警艇，目前尚難確定，有待進一步了解。由於當時天色昏暗，無法識別船舷編號，「友」輪船長也表示，僅看到灰色船體而已，加上陸船並未開啟AIS（船舶自動識別系），更增加釐清真相的難度。

(中時 )