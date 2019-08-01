大陸無預警喊卡自由行，大陸官媒《環球時報》總編輯分析原因，認為蔡政府一段時間以來猛踩兩岸關係，不斷強化對抗大陸的姿態，積極充當美國打壓中國大陸的籌碼，對兩岸各種交流注定會造成破壞和侵蝕；他認為大陸方面一直積極推動擴大兩岸交流，但如果陸方主動採取撤回或降低某項合作的決定，一定有不得已的重大原因。這樣做的目的只會是維護兩岸人民的根本利益，是「兩害相權取其輕」的結果。

胡錫進在自己的社交媒體平台撰文指出，大陸官方究竟是怎麼打算的，他無法亂猜。但他認為，蔡英文當局一段時間以來猛踩兩岸關係，不斷強化對抗大陸的姿態，積極充當美國打壓中國大陸的籌碼，對兩岸各種交流注定會造成破壞和侵蝕。兩岸如果出現合作上的倒退不值得大驚小怪，而且責任完全在台當局一方。

胡錫進說，眾所周知，大陸方面一直積極推動擴大兩岸交流。我相信，如果陸方主動採取撤回或降低某項合作的決定，一定有不得已的重大原因。這樣做的目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而且這樣的決定會經反复斟酌，預先充分考慮對大陸民眾會否造成負面影響。

他相信大陸有關部門一定對暫停赴台自由行將造成的各種影響都做了極其認真的考量，如果說一些大陸游客會因此感受到不便，那麼一定有更重要的受到威脅的公眾利益需要保護。這是「兩害相權取其輕」的結果。

胡錫進說，作為大陸人，他主張在這個時候以國家利益和公眾利益為重。有想以自由行方式去台灣旅遊的人會因這一決定在一段時間裡感受到不便，但對他們中的絕大部分人來說，這只是很小的遺憾，並不會對他們的生活方式和旅遊愛好造成什麼大的衝擊，調整旅遊計劃對他們不是什麼難事。他相信，絕大多數人都不會因為一段時間內無法自由行去台灣而產生誇大的抱怨。

(旺報 )