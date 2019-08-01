台北市長柯文哲創立台灣民眾黨，對此國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，柯文哲組黨在預料之中，並無意外，也預告柯文哲要參選2020大選了，柯文哲也將推出自己政黨候選人參與立委選舉，爭取立法院席次，擴大政治影響力。曾銘宗也認為，國民黨必須團結。

至於柯文哲創黨對國民黨的影響，曾銘宗認為，國民黨面對此種情勢，只有一條路也是唯一的活路，團結、團結、再團結！團結未必能贏，分裂必輸必敗！因此他呼籲儘速整合郭台銘董事長及王金平院長等各方力量，一起努力共同打拚，爭取2020勝選，重返執政，立法院席次過半！捍衛中華民國的自由民主及未來的生存發展。

至於柯文哲創黨對其他政黨的影響，曾銘宗說，柯文哲所組政黨，將壓縮國民黨及民進黨的發展空間，就世界民主國家及台灣過去政黨政治的發展歷程而言，第三政黨並無太大發展空間，柯文哲所組的台灣民眾黨未來的發展趨勢，值得進一步觀察。

(中時 )