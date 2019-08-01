男團INFINITE的L（金明洙）身為團體的顏值擔當，近年開始跨足演員受到不少矚目，今年拍攝新劇《僅此一次的愛情》，更上一層樓表現讓人目不暇接。並且新劇不僅獲得同時段收視率第一，同時還收穫巨大地人氣。金明洙通過細心的角色分析以及成熟的表演，證明自己更上一層樓的演出實力。

繼2018年拍攝《漢摩拉比小姐》後，2019年再次透過《僅此一次的愛情》再次以演員身份在螢幕跟觀眾問好，劇中飾演的天使丹，樂天主義，任性鬼才的天使丹，於返回天界前闖下彌天大禍並就將消亡，金明洙於劇中表現，不但敬業，演技上的提升也受到網友讚賞。

金明洙。（圖／紅星娛樂提供）

此次台灣見面會，金明洙準備了比上次更加多樣且豐富的舞臺表演，相信會有精彩的活動獻給粉絲。更多活動資訊即將陸續公佈，相關內容請持續關注臉書專頁。

【活動資訊】

活動名稱：2019 KIM MYUNG SOO SOLO FAN MEETING IN TAIPEI

日期：2019/09/01（日）

地點︰台北國際會議中心TICC

(中時電子報)