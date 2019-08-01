全國檢察官及主任檢察官大動調、調升名單出爐，雲林地檢署檢察官吳文城破該署天荒，首派主任檢察官，這也是雲地檢有史以來第二位升主任的檢察官，司法官第48期的吳文城「績」壓群倫，甚至超越六都脫穎而出，將升派金門地檢，他強調，但願他的調升能激勵學弟妹更努力，覺得留在小地檢是有希望的。

雲林地檢署檢察長郭永發指出，吳文城辦案認真積極，且不吝傳承辦案技巧給學弟妹，偵辦過的大案屈指難數，獲48期首派第1名，實至名歸。

雲地檢3主任檢察官黃怡華、顏郁山及林朝文也稱讚吳文城是一時之選，能夠和六都等大地檢署pk後勝出，非常不簡單，檢察官需有10年資歷才能升主任，吳剛好在該署擔任檢察官滿10年，剛滿就順利首派主任，破了該署紀錄。

吳文城歷年偵辦過許多社會矚目的案件，包括雲林縣土庫鎮代涉廢清法、台鐵倉庫被堆媒灰、高爾夫球廢溶劑、鹹鴨蛋致癌蘇丹紅、歷次選舉賄選、搶救失蹤兒童等，獲獎無數，例如婦幼保護獎等。

(中時 )