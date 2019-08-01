王金平雙手合十，誠心參拜。(吳亮賢攝)

未來是否有跟郭台銘、柯文哲合作可能，王金平不把話說死，「未來的事現在都還未可知。」(吳亮賢攝)

前立法院長王金平今日上午出席淡水河河祭路祭大法會，對於周刊爆料將與郭台銘、柯文哲合作，為2020投下原子彈，王金平回應，「現在還沒有成形吧，是有些人在做這方面的預測吧？」

另外傳出郭台銘初選後曾向王表明「選到底」，王金平則駁斥，「這個都是空穴來風，在他初選之後都沒有跟他做過任何的聯繫。」

至於未來是否有跟郭台銘合作的可能，王金平不把話說死，「未來的事現在都還未可知。」，另外跟柯文哲合作，「也是一樣」。

(中時 )