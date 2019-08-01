郭王柯組鐵三角？ 王金平：未來事未可知 12:462019/08/01 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平與新北市長侯友宜今日上午同場出席淡水河河祭路祭大法會。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王金平雙手合十，誠心參拜。(吳亮賢攝) 未來是否有跟郭台銘、柯文哲合作可能，王金平不把話說死，「未來的事現在都還未可知。」(吳亮賢攝) 前立法院長王金平今日上午出席淡水河河祭路祭大法會，對於周刊爆料將與郭台銘、柯文哲合作，為2020投下原子彈，王金平回應，「現在還沒有成形吧，是有些人在做這方面的預測吧？」 另外傳出郭台銘初選後曾向王表明「選到底」，王金平則駁斥，「這個都是空穴來風，在他初選之後都沒有跟他做過任何的聯繫。」 至於未來是否有跟郭台銘合作的可能，王金平不把話說死，「未來的事現在都還未可知。」，另外跟柯文哲合作，「也是一樣」。 (中時 ) #王金平 #郭台銘 #柯文哲 #2020大選 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 09:322019/07/28 政治 吳敦義向郭董喊話：團結贏回政權 04:102019/07/29 焦點新聞 國民黨還不團結 5大敗選慘案學不乖？ 17:482019/07/29 政治 前立委陳杰建請吳敦義率軍 自動請纓轉戰艱困選區 00:332019/07/30 政治 他籲：吳敦義率軍征戰艱困選區 07:182019/07/30 政治 「老虎軍團」號召接機 幕僚：郭董明早沒有返台 22:582019/07/30 政治 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 郭台銘輸選局，要贏格局 04:102019/08/01 時論廣場 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 柯郭結盟 藍議員憂韓流有危機？ 09:112019/08/01 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 柯P組台灣民眾黨 王世堅昔日神預言網讚爆！ - 政治 時代力量立委林昶佐退黨 改以無黨籍參選 - 政治 柯P組黨 網：國民黨立委80席穩了！ - 政治 柯組黨 韓：要告訴人民追求的理想方向 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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