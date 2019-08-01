漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。（鄭任南攝）

漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。（鄭任南攝）

漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。（鄭任南攝）

漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕後，擠在廠商的福袋銷售區搶購有大優惠的福袋。（鄭任南攝）

漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕後，在各廠商的攤位外排長龍，準備進入搶購商品。（鄭任南攝）

漫畫博覽會1日開幕，文化部次長彭俊亨（右7）、立委鄭運鵬（右6）及中華動漫協進會理事長黃詠雪（左6）帶領現場賓主持開幕儀式，並為漫畫博覽會20周年切蛋糕慶祝。（鄭任南攝）

漫畫博覽會1日開幕，參與主辦單位舉辦的吉祥物們於開幕儀式後擠在台前，與現場來賓一同慶祝開幕。（鄭任南攝）

漫畫博覽會1日開幕，文化部次長彭俊亨、立委鄭運鵬及中華動漫協進會理事長黃詠雪帶領現場賓主持開幕儀式，並為漫畫博覽會20周年切蛋糕慶祝。

熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。

(中時 )