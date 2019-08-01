第20屆漫畫博覽會開幕 熱情動漫迷 大排長龍 14:092019/08/01 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。（鄭任南攝） 漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。（鄭任南攝） 漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。（鄭任南攝） 漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕後，擠在廠商的福袋銷售區搶購有大優惠的福袋。（鄭任南攝） 漫畫博覽會1日開幕，熱情的動漫迷在開幕後，在各廠商的攤位外排長龍，準備進入搶購商品。（鄭任南攝） 漫畫博覽會1日開幕，文化部次長彭俊亨（右7）、立委鄭運鵬（右6）及中華動漫協進會理事長黃詠雪（左6）帶領現場賓主持開幕儀式，並為漫畫博覽會20周年切蛋糕慶祝。（鄭任南攝） 漫畫博覽會1日開幕，參與主辦單位舉辦的吉祥物們於開幕儀式後擠在台前，與現場來賓一同慶祝開幕。（鄭任南攝） 漫畫博覽會1日開幕，文化部次長彭俊亨、立委鄭運鵬及中華動漫協進會理事長黃詠雪帶領現場賓主持開幕儀式，並為漫畫博覽會20周年切蛋糕慶祝。 熱情的動漫迷在開幕前即在入口外排成長長的人龍，開幕時間一道便衝入現場，跑到各個攤位搶占廠商的特惠供應品。 (中時 ) #開幕 #博覽會 #漫畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中房地產交易博覽會佳評不斷 銷售成交量達約8億元 11:282019/07/28 生活 SDPS開幕式台中盛大登場 上百名醫學界專家齊聚交流 20:252019/07/28 生活 健身人口增加＋覓點順利 兩大健身俱樂部 加碼展店卡位 04:102019/07/29 產業．科技 新埔社會福利服務中心開幕 16:312019/07/29 生活 落實倍增計畫 梧棲社區公托家園開幕 16:522019/07/29 生活 全國首座林口開幕 04:102019/07/30 地方新聞 羅寗畫燈猴 變貪吃小猴子 04:102019/07/30 藝文副刊 中市府以漫畫宣導托育政策 市民秒懂！ 16:142019/07/30 生活 全家換掉7-ELEVEN進軍台鐵 首店今正式開幕 12:532019/07/31 財經 台北東區唯一空中酒吧 富裔實業「泡泡飯店hotelpoispois」開幕 19:242019/07/31 財經 生活熱門新聞 心血管專家絕不吃 這菜含油量爆表 - 生活 秋冬國旅大灑幣 1張圖看懂補助多少錢 - 生活 下周有雙颱？專家曝這天是關鍵 - 生活 會勘李佳芬祖墳跌2跤 命理師驚喊糟糕 - 生活 輕颱「薇帕」生成 明大雷雨襲全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。