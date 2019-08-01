柯文哲組黨 民進黨：百分百尊重 12:432019/08/01 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨發言人李問。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲宣布組黨，民進黨發言人李問表示，憲法上保障人民組黨的自由與權利，民進黨黨予以百分之百的尊重。 此外，對於黨名為「台灣民眾黨」；李問表示，至於名稱要叫郭台銘黨或柯文哲黨雖屬個人自由，但蔣渭水創辦的台灣民眾黨，乘載台灣人民共同的歷史記憶，也是台灣人共同的歷史資產。如果現在要拿這個名稱進行政治活動，應該尊重這段歷史。 (中時 ) #2020大選 #總統 #柯文哲 #台灣民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 研發原子彈 柯笑稱永遠不要預測柯文哲 04:102019/07/30 政治要聞 柯文哲組台灣民眾黨 北市府態度曖昧：明天回應 19:352019/07/31 政治 柯文哲組黨 拚10席區域與不分區立委 21:232019/07/31 政治 短評》三咖督局面 蔡英文就算連任也是少數總統 21:322019/07/31 政治 韓國瑜鐵口直斷 年初就預言柯一定參選 22:012019/07/31 政治 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 柯P將組黨 網友酸：親民黨如今都快成浮雲了 23:272019/07/31 政治 柯組黨已擬好2套劇本 郭台銘參戰、自己當主席 23:222019/07/31 政治 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 柯文哲組黨 幕僚：原子彈研發有成 02:002019/08/01 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 柯P組台灣民眾黨 王世堅昔日神預言網讚爆！ - 政治 時代力量立委林昶佐退黨 改以無黨籍參選 - 政治 柯P組黨 網：國民黨立委80席穩了！ - 政治 柯組黨 韓：要告訴人民追求的理想方向 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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