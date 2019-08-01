台北市長柯文哲宣布組黨，民進黨發言人李問表示，憲法上保障人民組黨的自由與權利，民進黨黨予以百分之百的尊重。

此外，對於黨名為「台灣民眾黨」；李問表示，至於名稱要叫郭台銘黨或柯文哲黨雖屬個人自由，但蔣渭水創辦的台灣民眾黨，乘載台灣人民共同的歷史記憶，也是台灣人共同的歷史資產。如果現在要拿這個名稱進行政治活動，應該尊重這段歷史。

(中時 )