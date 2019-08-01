台北市長柯文哲組台灣民眾黨，劍指不分區立委席次，名單人選備受矚目，其中與柯關係融洽的民進黨議員高嘉瑜今被問及是否會跳船入黨？高嘉瑜強調，一定會繼續留在民進黨努力，這是無庸置疑的，高也提醒，台灣民眾黨不能只靠柯個人光環，身邊站甚麼人很重要。

對於柯文哲組黨目標進軍國會，高嘉瑜表示，柯有他的理念跟想法，我們都予以祝福，但不能只靠柯市長一個人的光環，身旁站甚麼人也非常重要，這點他要特別小心謹慎。

由於台民黨主打「柔性政黨」，喊出所有民眾都可以自由參與，不會因為同時參加其他政黨就被開除黨籍，高嘉瑜提醒，柯市長組黨後，會有形形色色的人參與，這些人都代表政黨 ，型塑大眾對於該黨的形象，個人問題會成為政黨包袱，如何加以管理，柯文哲需謹慎面對。

至於同黨議員王世堅直言台民（銘）黨，是為郭柯配留下彩蛋， 高嘉瑜坦言，若是郭台銘與柯文哲合作，這是一個非常強的組合，可能會吸引中間及年輕選民，對於藍綠勢必造成衝擊，2020大選會變成一個勢均力敵的選戰，民進黨需要戒慎以待，高也說，只要不是韓國瑜當選，大家都可以接受啦！

至於柯文哲是否有邀請她入黨參選立委嗎？高嘉瑜連忙否認，她指出，一定會繼續留在民進黨努力，這是無庸置疑的，且柯市長也說會支持她，她不用退黨雙方也能合作，有越多不同政黨出來，對於台灣未來發展是正面影響。

(中時 )