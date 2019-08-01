韓國瑜批貪污 民進黨：倒果為因 13:032019/08/01 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對國民黨總統候選人韓國瑜的批評民進黨「貪汙、腐敗、低效率、挑撥兩岸關係」，民進黨發言人李問表示，是因中共企圖以觀光干擾台灣選舉，片面禁止中國人民來台自由行。韓國瑜是否先向中共提出抗議，而不是倒果為因，污衊民進黨政府為台灣觀光的努力。 李問強調，韓國瑜把高雄當作政治跳板，不到一年的時間，就要背棄對高雄市民的承諾。 他說，韓國瑜自稱失業17年的庶民，財產存款為何能暴增到4559萬元？且擁有豪華農舍，似乎才是貪污、腐敗、愛權力的寫照。 (中時 ) #高雄 #台灣 #2020大選 #國民黨 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜號召百萬僑胞寫信 向美、日政界揭蔡執政真相 09:172019/07/28 政治 周錫瑋呼籲馬、郝 請郭出來選就要把他帶回來 09:322019/07/28 政治 最對胃！韓國瑜每來必吃這一道 00:042019/07/29 生活 韓蔡民調PK盤 黃暐瀚斷言：他將進場 12:202019/07/29 政治 國民黨還不團結 5大敗選慘案學不乖？ 17:482019/07/29 政治 前立委陳杰建請吳敦義率軍 自動請纓轉戰艱困選區 00:332019/07/30 政治 陳揮文：你不要連累韓國瑜！激動揭真韓粉定義 20:122019/07/30 娛樂 蘇韓「水果刀」大戰 他hen幽默：「穿雲箭」怎沒被管到 22:352019/07/30 政治 韓8／3桃園起手式 國民黨桃園大團結 13:002019/07/31 政治 郭台銘輸選局，要贏格局 04:102019/08/01 時論廣場 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 柯P組台灣民眾黨 王世堅昔日神預言網讚爆！ - 政治 時代力量立委林昶佐退黨 改以無黨籍參選 - 政治 柯P組黨 網：國民黨立委80席穩了！ - 政治 柯組黨 韓：要告訴人民追求的理想方向 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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