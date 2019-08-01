針對國民黨總統候選人韓國瑜的批評民進黨「貪汙、腐敗、低效率、挑撥兩岸關係」，民進黨發言人李問表示，是因中共企圖以觀光干擾台灣選舉，片面禁止中國人民來台自由行。韓國瑜是否先向中共提出抗議，而不是倒果為因，污衊民進黨政府為台灣觀光的努力。

李問強調，韓國瑜把高雄當作政治跳板，不到一年的時間，就要背棄對高雄市民的承諾。

他說，韓國瑜自稱失業17年的庶民，財產存款為何能暴增到4559萬元？且擁有豪華農舍，似乎才是貪污、腐敗、愛權力的寫照。

(中時 )