美陸自G20後的首次貿易談判已於7月31日結束，白宮表示會談具有建設性，表示陸方承諾將增加對美國農產品的採購。不過對於外界認為此輪談判缺乏實質進展，有大陸官方色彩的「陶然筆記」微信公眾號稱，雖然外界對此輪協商成果預期不高，但從雙方願意坐下來談，再確定下一步安排，磋商能完成這兩點，目的就已經達成了。

據路透社報導，美中第12輪貿易談判7月30至31日在上海舉行，白宮會後表示，美中雙方就強制技術移轉、智慧財產權、服務、非關稅壁壘與農業等多項議題展開協商，會中陸方確認將擴大對美農產品採購承諾。而大陸商務部則表示，雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行坦誠、高效、建設性的深入交流，而雙方將於9月初在美國華盛頓繼續進行磋商。

不過，外界認為此輪談判議題與先前預期差異不大，成果也相當有限，美方希望的增購農產品以及陸方要求的華為解禁，皆未有具體時間表。對此，大陸官方色彩的「陶然筆記」微信公眾號稱，雙方能從先前劍拔弩張回到談判桌，雖然未能消除分歧，但美陸能彼此先坐下來談，再確定下一步安排，能做到這兩點已經算是達成此輪磋商目的了，這也是比較務實的做法。

此外，「陶然筆記」表示，從美方談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的神情，與先前幾輪談判比起來較為輕鬆，以及大陸「雙方還討論了陸方根據國內需要，增加自美農產品採購、以及美方將為採購創造良好條件」的聲明來看，可視為積極訊號。但至於什麼是「良好條件」，以及美方會創造什麼良好條件，「陶然筆記」認為有待下一步觀察。

(中時電子報)